НБА наградила Пэта Коннотона за развитие детского спорта
Атакующий защитник «Милуоки» Пэт Коннотон стал победителем премии НБА за общественную деятельность в межсезонье-2022.
Лига отметила вклад Коннотона в развитие детских спортивных сообществ Милуоки и Бостона, в одном из пригородов которого родился баскетболист.
Минувшим летом Коннотон подписал новый контракт с «Бакс» на три года с суммарной заработной платой 28,2 миллиона долларов.
Защитник не провел ни одного матча в сезоне-2022/23 из-за травмы икры перед стартом регулярного чемпионата.
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