НБА наградила Пэта Коннотона за развитие детского спорта

Теги Милуоки НБА Пэт Коннотон Баскетбол

Атакующий защитник «Милуоки» Пэт Коннотон стал победителем премии НБА за общественную деятельность в межсезонье-2022.

Лига отметила вклад Коннотона в развитие детских спортивных сообществ Милуоки и Бостона, в одном из пригородов которого родился баскетболист.

Минувшим летом Коннотон подписал новый контракт с «Бакс» на три года с суммарной заработной платой 28,2 миллиона долларов.

Защитник не провел ни одного матча в сезоне-2022/23 из-за травмы икры перед стартом регулярного чемпионата.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища

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