Пэт Коннотон пропустит 3 недели из-за травмы икры

Атакующий защитник пропустит три недели из-за травмы.

29-летний баскетболист не участвовал в последних двух предсезонных матчах «Бакс» из-за болей в икроножной мышце.

МРТ-обследование выявило в Коннотона серьезное растяжение. Игрок пройдет курс восстановления и пропустит начало сезона.

Минувшим летом защитник продлил контракт с клубом на три года (28,2 млн долларов).

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