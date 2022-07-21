«Милуоки» объявил о продлении контракта с Пэтом Коннотоном

объявил о продлении контракта с атакующим защитником (29 лет, 196 см).

По информации СМИ, стороны договорились о продлении соглашения на три года и 28,5 миллиона долларов с опцией игрока. Общая сумма контракта Коннотона теперь составляет 34 миллиона долларов на четыре года – до конца сезона-2025/26.

Коннотон, выбранный во втором раунде драфта-2015, провел свой лучший сезон в карьере, набирая 9,9 очка, 4,2 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

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