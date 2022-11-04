Паоло Банкеро в 16 лет признался, что ненавидит «Уорриорз»
Звездный новичок «Орландо» Паоло Банкеро в 2018 году признался, что ненавидит «Голден Стэйт».
«Я страстно ненавижу «Уорриорз», – написал Банкеро в соцсетях, когда ему было 16 лет.
Минувшей ночью первый пик драфта-2022 помог «Мэджик» обыграть действующих чемпионов НБА со счетом 130:129. Форвард набрал 22 очка, 8 подборов и 3 передачи.
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