Паоло Банкеро в 16 лет признался, что ненавидит «Уорриорз»

Звездный новичок в 2018 году признался, что ненавидит .

«Я страстно ненавижу «Уорриорз», – написал Банкеро в соцсетях, когда ему было 16 лет.

Минувшей ночью первый пик драфта-2022 помог «Мэджик» обыграть действующих чемпионов со счетом 130:129. Форвард набрал 22 очка, 8 подборов и 3 передачи.

«Баскетбол Куроко» – аниме, лихорадившее всю Японию. Фанаты угрожали автору расправой, взламывали NBA2K14, а театры ставили 3D-постановки