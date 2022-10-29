Паоло Банкеро – о 1-й победе в НБА: «Рад, что преодолел этот барьер»
Новичок «Орландо» Паоло Банкеро поделился впечатлениями от своей первой победы в официальном матче НБА.
«Мэджик» обыграли «Шарлотт» со счетом 113:93. Банкеро набрал 21 очко, 12 подборов и 7 передач, став самым результативным игроком встречи.
«Очень рад, что преодолел этот барьер. Это лишь второй домашний матч. Мы много играли на выезде, провели несколько тяжелых встреч и боролись до конца. Мы хорошо действуем на обеих сторонах площадки. Конечно, я доволен», – сказал Банкеро.
Команда 1-го номера драфта-2022 начала сезон с показателями 1-5.
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