Паоло Банкеро: «Моя цель – стать Лучшим новичком года»

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Форвард «Орландо» Паоло Банкеро заявил о своих намерениях выиграть приз Лучшему новичку года в НБА.

«Помимо успеха команды и отличного сезона в нашем исполнении, это, безусловно, моя главная цель», – признался Банкеро.

Первый номер драфта-2022 считается фаворитом в борьбе за данную награду по мнению генеральных менеджеров клубов НБА.

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