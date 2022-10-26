Эндрю Уиггинс: «Возможно, Пул и Грин уже забыли о драке. Я вижу, как они общаются»

Форвард «Голден Стэйт» заявил, что отношения между и Дрэймондом Грином налаживаются.

«Я поддержал Пула, убедился, что с ним все в порядке, и позволил им самим все уладить. Они взрослые мужчины.

Никто, кроме них, не знает, когда они будут готовы все забыть. Возможно, они уже это сделали. Я вижу, как они общаются. Наша главная цель — выиграть чемпионат. Единственное, что я могу, это поддерживать парней», – сказал Уиггинс.

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«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа