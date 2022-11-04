Рэпер NBA YoungBoy угрожал Деджонте Мюррэю после инцидента с его 3-летним сыном
Кентрелл Дешон Голден, более известный как рэпер NBA YoungBoy (YoungBoy Never Broke Again), предупредил звезду «Атланты» Деджонте Мюррэя после инцидента с его 3-летним сыном.
Мюррэй встречается с Джанией Мешелл, у которой есть совместный ребенок с NBA YoungBoy.
Баскетболист «Хоукс» якобы выгнал 3-летнего сына рэпера Кейси из машины во время ссоры.
23-летний исполнитель выразил свое недовольство Мюррэем, используя аккаунт своего продюсера Криса Джеймса. Он пригрозил ему расправой.
«Я здесь настоящий стрелок (shooter, отсылает к баскетбольному термину про игрока с броском – Sports.ru), сучка, йоу! У меня не было претензий к этому парню, пока он не высадил моего сына из машины и не заставил его идти пешком», – написал музыкант в сторис.
Джания Мешелл поспешила опровергнуть обвинения NBA YoungBoy. 22-летняя модель вышла в прямой эфир социальной сети и спросила сына, действительно ли баскетболист выгонял его из машины. Трехлетний ребенок сказал матери, что такого не было.
– Он когда-нибудь выставлял нас?
– Он этого не делал.
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