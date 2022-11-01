«Антисемитизму нет места в нашем обществе». Профсоюз игроков НБА сделал заявление о Кайри Ирвинге

Профсоюз игроков выступил с заявлением по поводу антисемистского скандала вокруг разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Ирвинг является вице-президентом профсоюза с 2020 года.

«Антисемитизму нет места в нашем обществе. Профсоюз игроков НБА сосредоточен на создании среды, в которой признают всех. Мы хотим помочь игрокам понять, что некоторые слова могут стать причиной распространения вредоносных идеологий. Мы продолжим наше расследование и будем бороться с ненавистью, где бы она ни возникала», – говорится в заявлении.

Ирвинг недавно вызвал скандал, когда выложил в своих соцсетях ссылку на фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который «напичкан антисемитскими клише». Действия баскетболиста вызвали критику, и он в итоге удалил сообщение.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен