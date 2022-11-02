Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт раскритиковал игроков за отсутствие активной позиции в скандале с Кайри Ирвингом.

Разыгрывающий недавно выложил в своих соцсетях ссылку на фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который «напичкан антисемитскими клише».

«Раньше у нас была отличная лига, потому что игроки были лидерами, их слова имели вес. Когда возникла ситуация с или Робертом Сарвером, наше баскетбольное сообществе четко высказалось о том, что это нарушение прав человека.

Игроки провалились, когда это коснулось одного из них. Полная тишина. Это обидно, потому что НБА была построена на плечах игроков, которые боролись за права. Правильное есть правильное, а неправильное есть неправильное.

Если вы осуждаете владельцев, и это правильно, то должны осуждать и игроков. Нельзя молчать из-за того, что это Кайри Ирвинг. Я хочу услышать от игроков такое же твердое мнение, какое мы слышали о и Дональде Стерлинге», – заявил Миллер.

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