Амаре Стаудемайр – Кайри Ирвингу: «Ты совершил ошибку, верно? Так извинись за нее»
Бывшая звезда НБА Амаре Стаудемайр, который провел два сезона в качестве ассистента главного тренера в «Бруклине», считает, что Кайри Ирвинг должен извиниться за то, что продвигал в социальных сетях антисемитский фильм.
«Ты должен принести извинения, потому что, если ты продвигал документальный фильм, в котором есть ложные утверждения, и ты не понимал, что эти утверждения ложные, значит, ты совершил ошибку, верно? Так извинись за нее.
Да, это проблема. Но то, что он не извинился – это проблема, на которую НБА может обратить внимание», – заявил Стаудемайр.
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