Амаре Стаудемайр – Кайри Ирвингу: «Ты совершил ошибку, верно? Так извинись за нее»

Бывшая звезда НБА Амаре Стаудемайр, который провел два сезона в качестве ассистента главного тренера в , считает, что должен извиниться за то, что продвигал в социальных сетях антисемитский фильм.

«Ты должен принести извинения, потому что, если ты продвигал документальный фильм, в котором есть ложные утверждения, и ты не понимал, что эти утверждения ложные, значит, ты совершил ошибку, верно? Так извинись за нее.

Да, это проблема. Но то, что он не извинился – это проблема, на которую НБА может обратить внимание», – заявил Стаудемайр.

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