Разыгрывающий «Уорриорз» рассказал о настроении в команде после поражения от «Мэджик» (129:130), которое стало для действующих чемпионов четвертым подряд.

«Уорриорз» в непривычном режиме. Мы проигрываем, у нас уже четыре поражения подряд. Мы привыкли учиться на победах. В таких ситуациях начинает получаться, даже когда все сложно, и тогда выстраивается химия.

Мы давненько не были в такой ситуации, когда ты понимаешь, что должен играть лучше, и при этом ты проигрываешь. Не самое приятное ощущение.

Нам нужно внести изменения, все в раздевалке должны понять это. Такая у нас работа. Но трудно выходить и продолжать бороться, понимая, что вкладываешь энергию и стараешься, а результата все нет», – заявил Карри.

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