Джей Джей Редик: «Дюрэнт и Ирвинг последние три сезона помогали разрушать культуру и глубину «Нетс»
Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Джей Джей Редик обвинил суперзвезд «Бруклина» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга в том, что они сыграли ключевую роль в разрушении культуры клуба.
«Бруклин» привлек Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга своей культурой и глубиной молодого состава. И последние три сезона они занимались тем, что помогали разрушать эту культуру и эту глубину.
Они потратили 10 миллионов долларов на Деандре Джордана. Эти 10 миллионов можно было потратить на полезного игрока», – заявил Редик.
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