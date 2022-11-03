Джей Джей Редик: «Дюрэнт и Ирвинг последние три сезона помогали разрушать культуру и глубину «Нетс»

Теги Бруклин Джей Джей Редик НБА Кевин Дюрэнт Деандре Джордан Кайри Ирвинг Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Джей Джей Редик обвинил суперзвезд «Бруклина» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга в том, что они сыграли ключевую роль в разрушении культуры клуба.

«Бруклин» привлек Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга своей культурой и глубиной молодого состава. И последние три сезона они занимались тем, что помогали разрушать эту культуру и эту глубину.

Они потратили 10 миллионов долларов на Деандре Джордана. Эти 10 миллионов можно было потратить на полезного игрока», – заявил Редик.

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