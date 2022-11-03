Игрок ПАОКа Заккеус Дарко-Келли получил страшную травму лодыжки

Свингмен греческого ПАОКа Заккеус Дарко-Келли получил страшную травму во время вчерашнего матча чемпионов против «Уникахи».

В середине первой четверти 25-летний американец неудачно приземлился, борясь за подбор, и получил перелом лодыжки. Игрока увезли с площадки на носилках.

После матча Дарко-Келли написал сообщение в социальной сети, поблагодарив болельщиков и команду за поддержку.

«К сожалению, я получил довольно серьезную травму. Я знаю, что нахожусь в надежных руках. Мне нужно на время попрощаться с баскетболом, но я готов начать процесс возвращения к любимому делу. Я знаю, что моя история будет лучше, потому что я знаю автора», – написал игрок.

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