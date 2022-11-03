Джейлен Браун: «Мне нравится Удока, но если у него появится шанс, я буду рад»

Форвард прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Нетс».

«Мне бы хотелось видеть Име в «Бостоне», потому что он отличный парень. Верю в это. Жаль, что все так получилось, все переживали, что он оказался в такой ситуации и, возможно, у него больше не будет шанса. Когда узнал, что ему могут дать работу, то расстроился, что не у нас, но если у Име все же появится шанс, то я буду рад», – заявил Браун.

«Селтикс» отстранили Удоку на один сезон за интимную связь с сотрудницей клуба. На этой неделе появился слух, что тренер может возглавить «Нетс» вместо уволенного Стива Нэша.

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