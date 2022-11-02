«Категорически нет». Шон Маркс опроверг слухи о назначении Име Удоки главным тренером «Нетс»

Генеральный менеджер решительно опроверг слухи о том, что новым главным тренером команды станет .

«Категорически нет», – ответил Маркс на соответствующий вопрос репортера во время пресс-конференции.

Также Маркс ответил, какого тренера ищет клуб.

«Нашей команде нужен лидер. Мы ищем кого-то, кто обладает уравновешенностью, харизмой и ответственностью. Неважно, кого вы нанимаете, будь то новый тренер или стажер, вы узнаете о прошлом этого человека, прошлых отношениях, нынешних отношениях, обо всем, чтобы убедиться, что вы нанимаете того, кто вам нужен», – сказал Маркс.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил, что Удока, временно отстраненный от работы главным тренером , может возглавить «Бруклин».

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