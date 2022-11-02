«Категорически нет». Шон Маркс опроверг слухи о назначении Име Удоки главным тренером «Нетс»
Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс решительно опроверг слухи о том, что новым главным тренером команды станет Име Удока.
«Категорически нет», – ответил Маркс на соответствующий вопрос репортера во время пресс-конференции.
Также Маркс ответил, какого тренера ищет клуб.
«Нашей команде нужен лидер. Мы ищем кого-то, кто обладает уравновешенностью, харизмой и ответственностью. Неважно, кого вы нанимаете, будь то новый тренер или стажер, вы узнаете о прошлом этого человека, прошлых отношениях, нынешних отношениях, обо всем, чтобы убедиться, что вы нанимаете того, кто вам нужен», – сказал Маркс.
Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил, что Удока, временно отстраненный от работы главным тренером «Бостона», может возглавить «Бруклин».
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
Комментарии