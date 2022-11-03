Маркус Смарт: «Я думал, что Удока в следующем сезоне вернется в «Селтикс»

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Защитник «Бостона» Маркус Смарт признался, что его удивила информация о возможном назначении Име Удоки на пост главного тренера «Бруклина».

«Селтикс» отстранили Удоку на один сезон за интимную связь с сотрудницей клуба. На этой неделе появился слух, что тренер может возглавить «Нетс» вместо уволенного Стива Нэша.

«Насколько я знаю и насколько мне объяснили, это всего лишь дисквалификация. Мы не знали, что Удока станет тренером другой команды. Мы думали, что его отстранили на год, а потом он вернется. Поэтому я в замешательстве.

Мы в команде не особо обсуждали эту тему», – заявил Смарт.

Шахтер пришел на матч прямо из забоя – стал интернет-сенсацией и получил билеты в первый ряд

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