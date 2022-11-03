Бекки Хэммон проведет сезон-22/23 в качестве эксперта ESPN

объявил о том, что главный тренер «Лас-Вегаса» в сезоне-22/23 будет работать студийным аналитиком на канале.

45-летняя Хэммон дебютирует в новом качестве в декабре.

Хэммон – первый в истории главный тренер-дебютант, ставший чемпионом WNBA. С 2014 по 2022 годы бывшая баскетболистка сборной России работала ассистентом Грегга Поповича в «Сан-Антонио».

Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье

25 лучших европейцев НБА по версии пользователей Sports.ru