Мэтт Барнс выступил против того, чтобы трансгендерные женщины играли в женской НБА.

«Я за то, чтобы у каждого было право на выбор. Но спорт – это другое.

Мне не нравится эта идея. Если ты родилась женщиной, я считаю, ты должна соревноваться с женщинами. А если ты родился мужчиной, ты должен соревноваться с мужчинами», – сказал бывший игрок НБА .

На сегодняшний день в женской НБА не было случаев, когда в лиге выступала транс-женщина.

Защитник «Миннесоты» Лейшиа Кларендон идентифицирует себя как транссексуал, но родилась женщиной. В прошлом году она перенесла операцию по удалению груди.

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