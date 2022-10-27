Мэтт Барнс против трансгендеров в женской НБА: «Если ты родился мужчиной, должен соревноваться с мужчинами»
Мэтт Барнс выступил против того, чтобы трансгендерные женщины играли в женской НБА.
«Я за то, чтобы у каждого было право на выбор. Но спорт – это другое.
Мне не нравится эта идея. Если ты родилась женщиной, я считаю, ты должна соревноваться с женщинами. А если ты родился мужчиной, ты должен соревноваться с мужчинами», – сказал бывший игрок НБА .
На сегодняшний день в женской НБА не было случаев, когда в лиге выступала транс-женщина.
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