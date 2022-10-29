Скаут НБА: «Бен Симмонс радуется, когда покидает площадку»

Скаут одного из клубов НБА считает, что разыгрывающий ленится много играть на старте нового сезона.

«Когда он завершает матч из-за перебора фолов, его это не расстраивает. Он радуется, когда покидает площадку», – передал слова анонимного скаута эксперт ESPN Брайан Уиндхорст.

В первых пяти матчах нынешнего сезона Симмонс набрал в сумме 28 очков и совершил 22 фола. Он дважды завершал встречу из-за перебора персональных замечаний.

Разыгрывающий полностью пропустил прошлый сезон из-за ментальных проблем и травмы спины.

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