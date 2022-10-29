Скаут НБА: «Бен Симмонс радуется, когда покидает площадку»

Теги Бруклин НБА ESPN Бен Симмонс Брайан Уиндхорст Баскетбол

Скаут одного из клубов НБА считает, что разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс ленится много играть на старте нового сезона.

«Когда он завершает матч из-за перебора фолов, его это не расстраивает. Он радуется, когда покидает площадку», – передал слова анонимного скаута эксперт ESPN Брайан Уиндхорст.

В первых пяти матчах нынешнего сезона Симмонс набрал в сумме 28 очков и совершил 22 фола. Он дважды завершал встречу из-за перебора персональных замечаний.

Разыгрывающий полностью пропустил прошлый сезон из-за ментальных проблем и травмы спины.

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