«Вы больше не боитесь, я с вами». Канье Уэст отдал должное Кайри и Стивену Эй Смиту, назвав их «настоящими»

Американский музыкант, продюсер и дизайнер Канье Уэст уважительно высказался о разыгрывающем Кайри Ирвинге и ведущем ESPN Стивене Эй Смите, назвав их «настоящими».

45-летнего миллиардер выложил в инстаграме фотографии Ирвинга и Смита.

«Все-таки есть еще настоящие люди, которые больше не боятся, я с вами. Пришло время создать что-то собственное, чтобы левые медиа не могли нас контролировать и принижать», – гласит подпись Уэста.

Уэст ранее опубликовал антисемитские посты, после чего твиттер и инстаграм заблокировали его учетные записи. Канье потерял несколько крупных рекламных контрактов, ему пришлось приостановить работу недавно открытой академии для талантливых спортсменов. Среди прочих известных личностей его осудил форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Ирвинг недавно опубликовал твит с упоминанием антисемитского фильма. Пост баскетболиста был воспринят как «продвижение» скандальной картины, Кайри подвергся критике, однако не стал удалять сообщение и признавать свою неправоту.

В субботу Ирвинг написал, что является «омнистом», то есть признает и уважает все религии и их богов: «Ярлык «антисемит», который навешивают на меня, не отражает правду, в которой я живу каждый день».

Смит известен тем, что не боится обсуждать актуальные и спорные вопросы. Он часто подвергается критике, но не извиняется за свои высказывания.

Стивен Эй, в частности, подверг сомнению критические высказывания Уэста в адрес евреев.

«Уэст говорит о том, что евреи являются причиной его плохих деловых сделок и негативной реакции, которую он получил за высказывания. Я думал, что у брата на счету миллиарды. Что ты имеешь в виду? Какие еще плохие сделки?

Если евреи виноваты в плохих сделках, которые стоили тебе денег, как ты говоришь об этом, то почему хвастаешься тем, что ты самый богатый черный человек в американской истории?» – заявил Смит.

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