Форвард ответил на вопрос о том, надеется ли побороться за звание лучшего специалиста по игре в защите.

«Я всегда хотел завоевать этот приз. Всегда думал про себя, что был лучшим по защите в лиге. Даже не знаю, сколько уже лет считаю себя таковым», – заявил 25-летний Ануноби.

В 8 матчах нового сезона О Джи набирает в среднем по 14,1 очка, 6,3 подбора, 2,9 перехвата и 1,0 блок-шота за игру.

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