«Портленд» не устроила цена «Торонто» за О Джи Ануноби

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«Портленд» связывался с «Торонто» по возможному обмену форварда О Джи Ануноби, пишет инсайдер Action Мэтт Мур.

Отмечается, что «Рэпторз» просили за игрока 7-й пик драфта-2022 (Шэйдон Шарп), Джоша Харта или Нассира Литтла, а также еще один выбор в 1-м раунде драфта.

«Блэйзерс» посчитали такую стоимость слишком высокой и в данный момент отказались от приобретения Ануноби.

В минувшем сезоне 24-летний форвард набирал в среднем 17,1 очка, 5,5 подбора и 2,6 передачи в среднем за матч.

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