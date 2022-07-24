«Торонто» может получить Бена Симмонса вместо Дюрэнта

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«Торонто» может переключится в переговорах с «Бруклином» на разыгрывающего Бена Симмонса, если не договорится об обмене форварда Кевина Дюрэнта.

По информации Heavy, «Рэпторз» были близки к приобретению Симмонса в прошлом сезоне и планируют строить новое предложение вокруг форварда О Джи Ануноби.

Ранее сообщалось, что «Нетс» настаивают на включение в сделку с участием Дюрэнта лучшего новичка НБА-2022 Скотти Барнса.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

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