«Портленд» хочет выменять О Джи Ануноби, готов задействовать 7-й пик драфта-2022

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«Портленд» заинтересован в обмене легкого форварда «Торонто» О Джи Ануноби.

«Блэйзерс» готовы задействовать в сделке принадлежащий им 7-й пик драфта-2022.

24-летний Ануноби в минувшем сезоне НБА набирал 17,1 очка, 5,5 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.

Клуб из Орегона ранее договорился с «Пистонс» о приобретении Джерами Гранта, отдав пик первого раунда «Милуоки» на драфте 2025 года (с защитой 1-4 пиков), пик второго раунда 2025 года, 36-й пик в обмен на 46-й пик на драфте-2022.

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