Защитник «Уизардс» после победы над «Сиксерс» (121:111) высоко оценил потенциал своего дуэта с «большим» .

Порзингис в среду набрал 30 очков, Бил – 29.

«У Порзингиса есть способность растягивать защиту за счет угрозы с дистанции, у него отлично поставленный бросок.

Нашим соперникам придется делать выбор. Если на меня переключится бигмен, я могу сделать все, что захочу, могу создать себе возможность для любого броска. А если на Кристапса переключится «маленький», он может буквально встать перед ним и бросить мяч. Так что, как сказал тот же Док Риверс, мы будем дуэтом, с которым придется считаться», – заявил Бил.

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