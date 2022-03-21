«Филадельфия» собиралась выменять Брэдли Била у «Вашингтона»

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Руководители «Филадельфии» в течение сезона работали над возможной сделкой по приобретению атакующего защитника «Вашингтона» Брэдли Била, сообщает The Athletic со ссылкой на несколько источников.

Билу необходимо было принять решение о том, стоит ли форсировать обмен из «Вашингтона». «Филадельфия» проявляла большой интерес к игроку перед дедлайном. По словам источников, клуб был намерен предложить за Била разыгрывающего Бена Симмонса и драфт-пики.

Несколько команд лиги, помимо «Сиксерс», были готовы вступить в борьбу за Била, если бы «Уизардс» начали рассматривать разные варианты обмена игрока.

В конечном итоге Бил не стал просить обмен и в день дедлайна, 10 февраля, перенес операцию на запястье, из-за которой выбыл до конца сезона. «Филадельфия» обменяла Симмонса в «Бруклин».

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