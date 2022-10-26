Кристапс Порзингис забил сверху после навеса Брэдли Била

Звезды «Уизардс» и организовали эффектный аллей-уп во время матча с «Пистонс» (120:99).

В середине первой четверти Бил навесил мяч, Порзингис вколотил сверху правой рукой.

На счету Била 13 очков, 4 подбора и 6 передач, Порзингис набрал 20 очков и 7 подборов.

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