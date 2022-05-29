Дени Авдия будет работать с тренером Джейсона Тейтума этим летом

Теги Бостон Филадельфия НБА Вашингтон Брэдли Бил Джоэл Эмбиид Джейсон Тейтум Дени Авдия Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Дени Авдия планирует поработать этим летом над своими баскетбольными навыками с известным тренером Дрю Хэнленом.

Хэнлен тренирует на постоянной основе таких значимых игроков НБА, как Джейсон Тейтум («Бостон»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Брэдли Бил («Вашингтон).

Как отмечает инсайдер «Уизардс» Куинтон Мэйо, в первую очередь, израильский баскетболист намерен улучшить свой бросок.

В своем втором сезоне в НБА 21-летний Авдия набирал в среднем 8,4 очка и 5,2 подбора при реализации 31,7% трехочковых.

«Финикс» – позорчик, Эдвардс – новая суперзвезда, Эндрю Уиггинс – в другом свете. Чем удивляет этот плей-офф НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные