Дени Авдия будет работать с тренером Джейсона Тейтума этим летом

Форвард Дени Авдия планирует поработать этим летом над своими баскетбольными навыками с известным тренером Дрю Хэнленом.

Хэнлен тренирует на постоянной основе таких значимых игроков НБА, как ( ), ( ), Брэдли Бил («Вашингтон).

Как отмечает инсайдер «Уизардс» Куинтон Мэйо, в первую очередь, израильский баскетболист намерен улучшить свой бросок.

В своем втором сезоне в НБА 21-летний Авдия набирал в среднем 8,4 очка и 5,2 подбора при реализации 31,7% трехочковых.

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