Расселл Уэстбрук – о выходе со скамейки: «Готов пожертвовать частью своей игры, которую демонстрировал годами»
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук в матче с «Миннесотой» (102:111) вышел со скамейки запасных впервые с дебютного для себя в НБА сезона-08/09, когда провел в качестве резервиста единственные в карьере 17 игр.
Трой Браун-младший начал встречу в основе вместо Уэстбрука и набрал 12 очков при 4 попаданиях из-за дуги.
Уэстбруку удалось оживить игру «озерников» во второй четверти, когда он набрал 10 очков. Всего на его счету 18 очков (6 из 17 с игры), 8 подборов и 3 передачи при 5 потерях за 33 минуты.
«С первого дня я сказал, что являюсь тем человеком, который готов сделать все для своей команды. Я пожертвую всем, чем нужно было пожертвовать, частью своей игры, которую демонстрировал годами, чтобы приспособиться к тому, что от меня требует тренер, и я продолжу это делать», – заявил Уэстбрук.
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