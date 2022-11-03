Дарвин Хэм – о спасительном 3-очковом Райана: «Великолепное исполнение»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм отдал должное игрокам команды Остину Ривзу и Мэтту Райану, который организовали спасительный 3-очковый на исходе четвертой четверти матча с «Пеликанс» (120:117 ОТ).
«Я так рад за Райана. Это сработало.
Великолепное исполнение. Мэтт обработал мяч и у него хватило смелости и куража, чтобы направить его в цель», – заявил Хэм.
25-летний Райан – игрок скамейки «озерников». В пяти встречах чемпионата он набирает в среднем по 5,0 очка за 12,8 минуты на площадке.
В среду на счету форварда 11 очков при 4 из 11 с игры.
«Передача прошла, защитники оказались довольно далеко, так что я спокойно принял мяч.
Когда ты снайпер с мячом в руках и видишь перед собой кольцо, то все становится понятно и просто», – заявил Райан.
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