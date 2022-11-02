Грант Уильямс – о продлении: «Возможно, я смогу получить даже более выгодный контракт»

Форвард прокомментировал неудачу в переговорах с клубом о новом контракте.

«Конечно, я расстроился. Однако я помню, что проделал большую работу, и показывал это на площадке. Так что посмотрим. Возможно, я смогу получить даже более выгодный контракт, чем тот, который обсуждался ранее. Сейчас меня это не беспокоит», – признался Уильямс.

«Селтикс» не смогли договориться с форвардом о продлении дейтсвующего соглашения. Он станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

По информации Heavy, несколько команд готовы предложить Уильямсу заработную плату 17-18 миллионов долларов в год.

На старте нынешнего сезона 23-летний баскетболист набирает 9,6 очка, 4 подбора и 1 блок-шот в среднем за матч.

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