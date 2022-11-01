«Пистонс», «Мэджик» и «Сперс» интересуются Грантом Уильямсом
Форвард «Бостона» Грант Уильямс входит в сферу интересов нескольких команд, пишет портал Heavy.
«Селтикс» не смогли договориться с Уильямсом о продлении контракта. Баскетболист станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона.
По информации Heavy, на форварда будут претендовать «Детройт», «Орландо» и «Сан-Антонио», которые смогут предложить ему контракт с зарплатой 17-18 миллионов долларов в год.
На старте нынешнего сезона Уильямс набирает 9,6 очка, 4 подбора и 1 блок-шот в среднем за матч.
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