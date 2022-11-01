«Пистонс», «Мэджик» и «Сперс» интересуются Грантом Уильямсом

Форвард входит в сферу интересов нескольких команд, пишет портал Heavy.

«Селтикс» не смогли договориться с Уильямсом о продлении контракта. Баскетболист станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

По информации Heavy, на форварда будут претендовать , и , которые смогут предложить ему контракт с зарплатой 17-18 миллионов долларов в год.

На старте нынешнего сезона Уильямс набирает 9,6 очка, 4 подбора и 1 блок-шот в среднем за матч.

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