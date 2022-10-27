Грант Уильямс – о дисквалификации: «Я совершил ошибку»

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Форвард «Бостона» Грант Уильямс признался, что сожалеет о своем поступке, из-за которого ему придется пропустить пятничный матч против «Кливленда».

«Я совершил ошибку. Так что, наверное, я не буду ничего оспаривать. Особенно учитывая, что, во-первых, это женщина-арбитр, а во-вторых, мы не хотим, чтобы наши игроки так себя вели.

Так что независимо от того, было это преднамеренно или нет, мне нужно стать лучше», – передает слова Уильямса журналист The Athletic Джаред Вайс.

Уильямс был дисквалифицирован на один матч за «неосторожный контакт с судьей и нецензурную брань».

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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