Грант Уильямс – о дисквалификации: «Я совершил ошибку»

Форвард признался, что сожалеет о своем поступке, из-за которого ему придется пропустить пятничный матч против .

«Я совершил ошибку. Так что, наверное, я не буду ничего оспаривать. Особенно учитывая, что, во-первых, это женщина-арбитр, а во-вторых, мы не хотим, чтобы наши игроки так себя вели.

Так что независимо от того, было это преднамеренно или нет, мне нужно стать лучше», – передает слова Уильямса журналист The Athletic Джаред Вайс.

Уильямс был дисквалифицирован на один матч за «неосторожный контакт с судьей и нецензурную брань».

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри