«Че за фигню ты творишь?» Грант Уильямс пришел на матч с «Уизардс» в костюме Бэтмена

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Форвард «Селтикс» Грант Уильямс в честь Хэллоуина пришел на матч регулярного чемпионата с «Уизардс» (112:94) в костюме Бэтмена.

Уильямс пообщался с журналистами в образе Бэтмена, подражая голосу знаменитого супергероя.

«Че за фигню ты творишь?» – произнес форвард Джейсон Тейтум, который стал свидетелем эпизода.

В активе Уильямса в воскресенье 10 очков, 3 подбора и 3 передачи.

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