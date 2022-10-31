«Че за фигню ты творишь?» Грант Уильямс пришел на матч с «Уизардс» в костюме Бэтмена
Форвард «Селтикс» Грант Уильямс в честь Хэллоуина пришел на матч регулярного чемпионата с «Уизардс» (112:94) в костюме Бэтмена.
Уильямс пообщался с журналистами в образе Бэтмена, подражая голосу знаменитого супергероя.
«Че за фигню ты творишь?» – произнес форвард Джейсон Тейтум, который стал свидетелем эпизода.
В активе Уильямса в воскресенье 10 очков, 3 подбора и 3 передачи.
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