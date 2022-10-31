Форвард «Селтикс» в честь Хэллоуина пришел на матч регулярного чемпионата с «Уизардс» (112:94) в костюме Бэтмена.

Уильямс пообщался с журналистами в образе Бэтмена, подражая голосу знаменитого супергероя.

«Че за фигню ты творишь?» – произнес форвард , который стал свидетелем эпизода.

В активе Уильямса в воскресенье 10 очков, 3 подбора и 3 передачи.

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