Крис Пол достиг отметки в 21 000 очков за карьеру

Разыгрывающий во время четвертой четверти матча против «Миннесоты» (116:107) набрал свое 21 000-е очко за карьеру.

37-летний Пол занимает 38-е место в истории НБА по количеству очков за карьеру (21 007). Из действующих игроков выше него находятся только Леброн Джеймс (37 217), Кармело Энтони (28 289), Кевин Дюрэнт (25 786), Джеймс Харден (23 651) и Расселл Уэстбрук (23 365).

Также Пол занимает третье место в истории лиги по количеству передач (11 054), уступая только Джону Стоктону (15 806) и Джейсону Кидду (12 091).

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