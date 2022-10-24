Крис Пол добрался до отметки 11 тысяч передач за карьеру. Ранее это удавалось лишь Стоктону и Кидду

Разыгрывающий добрался до отметки в 11 000 результативных передач за карьеру во время матча против (112:95) в воскресенье.

37-летний Пол сделал это уже в первой четверти. Сперва он ассистировал , который исполнил 3-очковый. Вскоре последовала передача на Деандре Эйтона, центровой забил сверху.

Пол присоединился к легендарным плеймейкерам Джону Стоктону (15 806) и Джейсону Кидду (12 091). Это единственные игроки в истории с таким количеством передач.

Пол также стал первым игроком в лиге, который имеет на своем счету как минимум 20 тысяч очков и 11 тысяч передач.

В воскресенье на счету Пола 7 очков, 8 подборов и 11 передач. В его активе теперь 11 009 ассистов.

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