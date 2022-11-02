«Ужасный свисток». Крис Пол получил технический фол за споры с арбитром

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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол получил технический фол за минуту до конца победного матча против «Миннесоты» (116:107).

Арбитр зафиксировал у Пола пронос мяча, что вызвало негодование у опытного плеймейкера. Вернувшись в защиту, Пол высказал арбитру недовольство, и тот выписал технический.

«Ужасный свисток», – сказал Пол в послематчевом интервью.

Пронос мяча стал первой потерей Пола за последние два матча.

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