Донован Митчелл – о пандемии COVID-19 в НБА: «Мы просидели в раздевалке 9 часов. Крис Пол отправил нам 15 бутылок вина, и мы напились»

Атакующий защитник рассказал, как его «Юта» столкнулась с пандемией в марте 2020 года.

«После матча с «Оклахомой» мы просидели в раздевалке 9 часов. Нас не отпускали в гостиницу, хотя мы прошли тестирование. Это не было паникой, но мы не знали, что делать. отправил нам 15 бутылок вина. У нас была еда, так что скажу честно: мы тогда здорово напились», – признался Митчелл.

За несколько часов до начала матча центровой , выступавший в то время за «Джаз», сдал позитивный тест на коронавирус. Это привело к тому, что НБА приостановила сезон.

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