Донован Митчелл – о пандемии COVID-19 в НБА: «Мы просидели в раздевалке 9 часов. Крис Пол отправил нам 15 бутылок вина, и мы напились»

Теги Кливленд Крис Пол НБА Юта Оклахома-Сити Руди Гобер Донован Митчелл коронавирус Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл рассказал, как его «Юта» столкнулась с пандемией COVID-19 в марте 2020 года.

«После матча с «Оклахомой» мы просидели в раздевалке 9 часов. Нас не отпускали в гостиницу, хотя мы прошли тестирование. Это не было паникой, но мы не знали, что делать. Крис Пол отправил нам 15 бутылок вина. У нас была еда, так что скажу честно: мы тогда здорово напились», – признался Митчелл.

За несколько часов до начала матча центровой Руди Гобер, выступавший в то время за «Джаз», сдал позитивный тест на коронавирус. Это привело к тому, что НБА приостановила сезон.

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