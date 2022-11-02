Светлана Журова – об отстранении Эртеля от сборной Франции: «Наказывают сами себя»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отстранение разыгрывающего от игр за сборную Франции.

«Меня это абсолютно не удивляет. Тем более это уже во всех видах спорта.

Наказывают сами себя. Потому что болельщик, если это нормальный болельщик, должен сказать: «Если спорт вне политики, то я должен видеть всех лучших спортсменов той лиги или той сборной. Я должен на этом зрелище забыть про политику, думать только о спорте», — сказала Журова.

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