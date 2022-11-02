Чарльз Баркли: «Кайри Ирвинг должен был быть отстранен»

Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли раскритиковал за то, что она не вынесла никаких наказаний разыгрывающему за продвижение в соцсетях антисемитского фильма.

«Я считаю, что НБА совершила ошибку. Кайри Ирвинг должен был быть отстранен. должен был отстранить его. Во-первых, Адам еврей. Нельзя взять у него 40 миллионов долларов и оскорбить его религию.

У тебя есть право оскорбить меня, но у меня есть право сказать: «Нет, ты не будешь брать у меня 40 миллионов долларов и оскорблять мою религию».

Они совершили ошибку. Мы отстраняли и штрафовали людей, которые допускали гомофобные оскорбления, и это было правильно», – сказал Баркли.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство