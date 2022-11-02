Джо Харрис: «Все в команде любят и ценят Стива Нэша»

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Форвард «Бруклина» Джо Харрис заявил, что команда благодарна бывшему главному тренеру Стиву Нэшу за то, что он сделал для клуба.

«Все в команде любят и ценят Стива за все, что он сделал для этой организации.

Это непростой бизнес. Главный тренер – это то же самое, что генеральный директор в большой компании. К сожалению, именно он должен уйти, когда дела идут не так, как планировалось. Потому что он глава организации.

Конечно, все удивлены, что это произошло на такой ранней стадии сезона», – сказал Харрис.

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