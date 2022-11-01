На матч «Нетс» пришли болельщики в кипах и футболках с надписью «Боритесь с антисемитизмом»

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«Бруклин» в понедельник прервал серию из четырех поражений, обыграв «Индиану» (116:109) в «Барклайс центре».

В первом ряду была замечена группа молодых людей в кипах и футболках с надписью «Боритесь с антисемитизмом».

Звездный разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг недавно вызвал скандал, когда выложил твит со ссылкой на антисемитский фильм. Игрок продвигал фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который «напичкан антисемитскими клише».

Действия Ирвинга вызвали критику, баскетболист НБА в итоге удалил сообщение.

В какой-то момент Кайри оказался прямо рядом с группой болельщиков, выступающих против антисемитизма. 

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