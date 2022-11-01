в понедельник прервал серию из четырех поражений, обыграв «Индиану» (116:109) в «Барклайс центре».

В первом ряду была замечена группа молодых людей в кипах и футболках с надписью «Боритесь с антисемитизмом».

Звездный разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг недавно вызвал скандал, когда выложил твит со ссылкой на антисемитский фильм. Игрок продвигал фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который «напичкан антисемитскими клише».

Действия Ирвинга вызвали критику, баскетболист НБА в итоге удалил сообщение.

В какой-то момент Кайри оказался прямо рядом с группой болельщиков, выступающих против антисемитизма.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен