Шон Маркс: «Стив Нэш говорил, что игроки не реагируют на него»
По словам генерального менеджера «Бруклина» Шона Маркса, бывший главный тренер Стив Нэш честно признавался ему, что команда не выполняет его указания.
«Честно говоря, команда не делает того, что должна делать. Мы не достигаем поставленных целей, и пришло время внести изменения, потому что у нас все еще есть высокие стремления.
Мы со Стивом разговаривали ежедневно, если не ежечасно. Он был в курсе, он говорил, что игроки не реагируют на него.
Мы постоянно разговаривали в течение последней недели, последних 10 дней, и я думаю, что сейчас это достигло апогея», – сказал Маркс.
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