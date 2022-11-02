Шон Маркс: «Стив Нэш говорил, что игроки не реагируют на него»

По словам генерального менеджера , бывший главный тренер честно признавался ему, что команда не выполняет его указания.

«Честно говоря, команда не делает того, что должна делать. Мы не достигаем поставленных целей, и пришло время внести изменения, потому что у нас все еще есть высокие стремления.

Мы со Стивом разговаривали ежедневно, если не ежечасно. Он был в курсе, он говорил, что игроки не реагируют на него.

Мы постоянно разговаривали в течение последней недели, последних 10 дней, и я думаю, что сейчас это достигло апогея», – сказал Маркс.

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