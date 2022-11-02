Кевин Дюрэнт: «Шокирован увольнением Стива Нэша»

Звездный форвард признался, что был удивлен решением клуба отправить в отставку главного тренера .

«Когда происходит что-то подобное, это всегда шок. Но для это нормально. В этой лиге все быстро меняется, особенно во время сезона.

Впереди тренировки и матчи, так что нельзя слишком много думать об этом. Но сегодня у всех это немного на уме.

Давайте начистоту: мы профессионалы. Мы ветераны. У нас было тяжелое начало сезона и тяжелый прошлый сезон, тяжелое лето. Мы знали, что всех оценивают. Так устроена эта лига.

Мне нравилось работать со Стивом. Мне нравилось работать с его тренерским штабом. Последние несколько сезонов были взлеты и падения, но суть этого – мы любим играть в баскетбол. Так что независимо от тренера, независимо от обстоятельств, ты должен приходить на работу. И мне нравилось приходить на работу со Стивом», – сказал Дюрэнт.

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