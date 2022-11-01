Джордж Карл: «У Стива Нэша сегодня праздник!»

Теги Джордж Карл Голден Стэйт Бруклин Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт Джозеф Цай Баскетбол

Прославленный тренер НБА Джордж Карл считает, что Стив Нэш должен быть рад увольнению из «Бруклина».

«Бьюсь об заклад, у Стива Нэша сегодня праздник!» – написал Карл в своих соцсетях.

«Нетс» начали сезон-2022/23 с показателями 2-5. Сегодня клуб объявил, что расстается с Нэшем «по обоюдному согласию». 

Специалист возглавил «Бруклин» в 2020 году. У бывшей суперзвезды НБА не было тренерского опыта, но клуб рассчитывал на его тесные взаимоотношения с Кевином Дюрэнтом со времен работы в «Голден Стэйт».

Летом Дюрэнт потребовал от владельца «Нетс» Джозефа Цая уволить Нэша с поста главного тренера.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные