Джордж Карл: «У Стива Нэша сегодня праздник!»

Прославленный тренер НБА Джордж Карл считает, что Стив Нэш должен быть рад увольнению из «Бруклина».

«Бьюсь об заклад, у сегодня праздник!» – написал Карл в своих соцсетях.

«Нетс» начали сезон-2022/23 с показателями 2-5. Сегодня клуб объявил, что расстается с Нэшем «по обоюдному согласию».

Специалист возглавил «Бруклин» в 2020 году. У бывшей суперзвезды НБА не было тренерского опыта, но клуб рассчитывал на его тесные взаимоотношения с Кевином Дюрэнтом со времен работы в «Голден Стэйт».

Летом Дюрэнт потребовал от владельца «Нетс» Джозефа Цая уволить Нэша с поста главного тренера.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!