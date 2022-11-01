Джордж Карл: «У Стива Нэша сегодня праздник!»
Прославленный тренер НБА Джордж Карл считает, что Стив Нэш должен быть рад увольнению из «Бруклина».
«Бьюсь об заклад, у Стива Нэша сегодня праздник!» – написал Карл в своих соцсетях.
«Нетс» начали сезон-2022/23 с показателями 2-5. Сегодня клуб объявил, что расстается с Нэшем «по обоюдному согласию».
Специалист возглавил «Бруклин» в 2020 году. У бывшей суперзвезды НБА не было тренерского опыта, но клуб рассчитывал на его тесные взаимоотношения с Кевином Дюрэнтом со времен работы в «Голден Стэйт».
Летом Дюрэнт потребовал от владельца «Нетс» Джозефа Цая уволить Нэша с поста главного тренера.
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