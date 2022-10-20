«Игра складывалась хорошо». Монти Уильямс объяснил, почему Крис Пол не играл в концовке матча против «Далласа»

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Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс объяснил свое решение оставить опытного разыгрывающего Криса Пола на скамейке запасных в решающие минуты напряженного матча против «Далласа» (107:105).

«Я всегда непредвзят в таких ситуациях. Как бы мне не хотелось видеть Криса на площадке. Я знаю, что Крис хочет победить. Когда я посадил его на скамейку, я планировал вернуть его в игру через три минуты.

Игра складывалась хорошо, и Кэм играл хорошо, поэтому я не хотел его убирать. Я не думал, что это было таким уж важным решением. Наверное, это потому, что речь идет о Крисе», – сказал Уильямс.

«Санз» удалось победить «Мэверикс», отыгравшись с «-22».

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