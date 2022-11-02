«Самара» подпишет Джордана Теодора

Разыгрывающий защитник Джордан Теодор (32 года, 183 см) отклонил предложение испанской «Сарагосы» и продолжит карьеру в российской «Самаре», сообщает инсайдер Чема де Лукас.

Американец с македонским гражданством известен в России по выступлениям за казанский УНИКС, в составе которого он провел два сезона (2019/20, 2020/21).

В прошлом сезоне Теодор играл за итальянскую «Венецию», набирая 12,6 очка, 4,1 передачи и 3,3 подбора в среднем за матч в чемпионате Италии.

Теодор станет шестым легионером в составе «Самары».

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