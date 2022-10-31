Алексей Тростинецкий – о матче с «Самарой»: «Надо выложиться на 100% и взаимодействовать как одно целое»

Капитан оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой».

«Нам всем надо выложиться на 100%. Взаимодействовать как одно целое. Постараться свести к минимуму количество потерь и действовать согласно установкам тренера.

Надеюсь, что все это у нас получится в игре с «Самарой». И мы сможем показать свой лучший баскетбол», – заявил Тростинецкий.

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