Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Парма», «Нижний Новгород» сыграет с МБА и другие матчи
В понедельник, 31 октября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
Красноярский «Енисей» примет пермскую «Парму», «Нижний Новгород» дома сыграет с московской МБА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 октября, 15.30, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 31 октября, 19.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 31 октября, 19.30, «Falcon Club»
- Дата проведения
- 31 октября, 20.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 6-0, Зенит – 5-1, Нижний Новгород – 4-2, МБА – 3-3, Самара – 3-3, Парма – 3-3, Локомотив-Кубань – 2-4, Автодор – 2-4, Енисей – 1-5, Астана – 1-5, Минск – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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